ATELIERS DE SCRAPBOOKING – HALLOWEEN 1 Rue Mareschal Montpellier, 24 octobre 2023, Montpellier.

Montpellier,Hérault

Atelier du scrapbooking tous les après-midi du 24 au 31 octobre 2023

A partir de 14h30 (durée: 1h).

2023-10-24 05:00:00 fin : 2023-10-24 23:00:00. EUR.

1 Rue Mareschal

Montpellier 34000 Hérault Occitanie



Scrapbooking workshop every afternoon from October 24 to 31, 2023

Starting at 2:30 pm (duration: 1 hour)

Taller de scrapbooking todas las tardes del 24 al 31 de octubre de 2023

A partir de las 14.30 h (duración: 1 hora)

Scrapbooking-Workshop jeden Nachmittag vom 24. bis 31. Oktober 2023

Ab 14.30 Uhr (Dauer: 1 Stunde)

Mise à jour le 2023-09-29 par OT MONTPELLIER