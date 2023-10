ATELIER PÂTE POLYMÈRE- ILOT DES ARTS 1 Rue Mareschal Montpellier Catégories d’Évènement: Hérault

Montpellier ATELIER PÂTE POLYMÈRE- ILOT DES ARTS 1 Rue Mareschal Montpellier, 21 octobre 2023, Montpellier. Montpellier,Hérault îlot des Arts vous propose un Atelier Pâte polymère le samedi 21 octobre à 14h.

2023-10-21 fin : 2023-10-21 . .

1 Rue Mareschal

Montpellier 34000 Hérault Occitanie



îlot des Arts offers a polymer clay workshop on Saturday, October 21 at 2 p.m îlot des Arts propone un taller de arcilla polimérica el sábado 21 de octubre a las 14.00 horas îlot des Arts bietet Ihnen am Samstag, den 21. Oktober um 14 Uhr einen Workshop « Pâte polymère » an Mise à jour le 2023-10-05 par OT MONTPELLIER Détails Catégories d’Évènement: Hérault, Montpellier Autres Lieu 1 Rue Mareschal Adresse 1 Rue Mareschal Ville Montpellier Departement Hérault Lieu Ville 1 Rue Mareschal Montpellier latitude longitude 43.606932;3.881582

1 Rue Mareschal Montpellier Hérault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montpellier/