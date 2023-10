Cet évènement est passé ATELIER LOISIRS CRÉATIFS – ILOT DES ARTS 1 Rue Mareschal Montpellier Catégories d’Évènement: Hérault

Montpellier ATELIER LOISIRS CRÉATIFS – ILOT DES ARTS 1 Rue Mareschal Montpellier, 4 octobre 2023, Montpellier. Montpellier,Hérault îlot des Arts vous propose des Ateliers Loisirs Créatifs à la carte tous les Mercredi Après-midi.

2023-10-04 14:00:00 fin : 2023-10-04 19:00:00. EUR.

1 Rue Mareschal

Montpellier 34000 Hérault Occitanie



îlot des Arts offers à la carte Creative Leisure Workshops every Wednesday afternoon îlot des Arts ofrece Talleres de Ocio Creativo a la carta todos los miércoles por la tarde îlot des Arts bietet Ihnen jeden Mittwochnachmittag Ateliers für kreative Freizeitgestaltung an

