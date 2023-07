ATELIER SCRAPBOOKING – ILOT DES ARTS 1 Rue Mareschal Montpellier, 4 juillet 2023, Montpellier.

Montpellier,Hérault

îlot des Arts vous propose des Ateliers Scrapbooking tout public pendant l’été du mardi au samedi à partir de 14h30.

2023-07-04 14:30:00 fin : 2023-07-04 16:30:00. EUR.

1 Rue Mareschal

Montpellier 34000 Hérault Occitanie



îlot des Arts offers Scrapbooking Workshops for the general public during the summer from Tuesday to Saturday from 2:30pm

îlot des Arts ofrece talleres de Scrapbooking para todas las edades durante el verano, de martes a sábado a partir de las 14.30 h

îlot des Arts bietet Ihnen während des Sommers von Dienstag bis Samstag ab 14:30 Uhr Scrapbooking-Workshops für alle Altersgruppen an

Mise à jour le 2023-06-29 par OT MONTPELLIER