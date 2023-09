Concert de printemps 1 rue Lucien Lavacry Le Tréport, 24 mars 2024, Le Tréport.

Le Tréport,Seine-Maritime

Sous la direction de Dominique Saumont, l’orchestre d’Harmonie du Tréport interprètera divers styles musicaux. Constitué de compositions originales, de rock, de musiques de films, de jazz, de musiques du monde et de variété française et internationale..

2024-03-24 16:30:00 fin : 2024-03-24 18:00:00. .

1 rue Lucien Lavacry Salle Reggiani

Le Tréport 76470 Seine-Maritime Normandie



Under the direction of Dominique Saumont, the Le Tréport Concert Band will perform various musical styles. Composed of original compositions, rock, film music, jazz, world music and French and international variety.

Bajo la dirección de Dominique Saumont, la Orquesta de Armonía de Tréport interpretará varios estilos musicales. La banda tocará composiciones originales, rock, música de cine, jazz, músicas del mundo y música de variedades francesa e internacional.

Unter der Leitung von Dominique Saumont wird das Orchestre d’Harmonie du Tréport verschiedene Musikstile interpretieren. Es besteht aus Originalkompositionen, Rock, Filmmusik, Jazz, Weltmusik und französischem und internationalem Varieté.

Mise à jour le 2023-09-28 par Normandie Tourisme / Attitude Manche