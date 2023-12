Brocante 1 rue Lucien Lavacry Le Tréport, 17 mars 2024, Le Tréport.

Le Tréport Seine-Maritime

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-17 08:00:00

fin : 2024-03-17 18:00:00

Brocante organisée par l’AST Tennis – Buvette et petite restauration sur place – Installation des exposants à partir de 6h. Chaises non fournies. 6€ la table de 1m80 – Chèques à l’ordre de l’AST Tennis..

Brocante organisée par l’AST Tennis – Buvette et petite restauration sur place – Installation des exposants à partir de 6h. Chaises non fournies. 6€ la table de 1m80 – Chèques à l’ordre de l’AST Tennis.

Brocante organisée par l’AST Tennis – Buvette et petite restauration sur place – Installation des exposants à partir de 6h. Chaises non fournies. 6€ la table de 1m80 – Chèques à l’ordre de l’AST Tennis.

.

1 rue Lucien Lavacry Salle Serge Reggiani

Le Tréport 76470 Seine-Maritime Normandie



Mise à jour le 2023-12-19 par Office de Tourisme Destination Le Tréport – Mers