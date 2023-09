IN]TIME – So Loops 1 rue Lucien Lavacry Le Tréport, 14 février 2024, Le Tréport.

Le Tréport,Seine-Maritime

Concert ou séance de relaxation ? Avec ce concert que l’on écoute au casque, le percussionniste Stéphane Norbert nous convie à un voyage intérieur empli de sensations. Ici, la musique est murmurée à l’oreille du spectateur, assis tout près du musicien.

Murmure de percussions au casque. A partir de 6 ans

Co-programmé avec le Théâtre de la ville d’Eu ..

2024-02-14 20:30:00 fin : 2024-02-14 21:15:00. .

1 rue Lucien Lavacry Salle Reggiani

Le Tréport 76470 Seine-Maritime Normandie



Concert or relaxation session? With this headphone concert, percussionist Stéphane Norbert takes us on a sensory voyage of discovery. Here, the music is whispered into the ear of the spectator, seated right next to the musician.

Whispered percussion through headphones. Ages 6 and up

Co-programmed with Théâtre de la ville d?Eu .

¿Concierto o sesión de relajación? En este concierto con auriculares, el percusionista Stéphane Norbert nos lleva a un viaje interior lleno de sensaciones. Aquí, la música se susurra a los oídos del público, sentado justo al lado del músico.

Percusión susurrada a través de auriculares. A partir de 6 años

Coprogramado con el Théâtre de la ville d’Eu .

Ein Konzert oder eine Entspannungssitzung? Mit diesem Konzert, das über Kopfhörer gehört wird, lädt uns der Schlagzeuger Stéphane Norbert zu einer inneren Reise voller Empfindungen ein. Die Musik wird in das Ohr des Zuschauers geflüstert, der ganz nah am Musiker sitzt.

Flüsternde Perkussion über Kopfhörer. Ab 6 Jahren

Co-programmiert mit dem Théâtre de la ville d’Eu .

