11ème Festival Tréportrais : Concert Cali « 20 ans d’amour parfait » 1 rue Lucien Lavacry Le Tréport, 3 février 2024, Le Tréport.

Le Tréport,Seine-Maritime

L’occasion pour Cali de revenir sur son premier album « L’amour parfait » (« C’est quand le bonheur », « Elle m’a dit », etc…), de le revisiter avec des amis lumineux croisés sur le chemin. Toujours entre amis, Steve, la musique, la route, le public, l’amour.

20 ans. 20 ans d’amour. Parfait.

Pass’festival 3 spectacles : 30 €

Pass’festival 4 spectacles : 38 €.

2024-02-03 20:00:00 fin : 2024-02-03 21:30:00. .

1 rue Lucien Lavacry Salle Reggiani

Le Tréport 76470 Seine-Maritime Normandie



An opportunity for Cali to revisit his first album, « L?amour parfait » (« C?est quand le bonheur », « Elle m?a dit », etc…), with luminous friends crossed along the way. Always with friends, Steve, music, the road, the public, love.

20 years. 20 years of love. Perfect.

Pass’festival 3 shows : 30 ?

Pass’festival 4 shows : 38 ?

Esta es una oportunidad para Cali de revisitar su primer álbum « L’amour parfait » (« C’est quand le bonheur », « Elle m’a dit », etc…), de revisitarlo con amigos luminosos que ha conocido en el camino. Siempre con amigos, Steve, la música, la carretera, el público, el amor.

20 años. 20 años de amor. Perfecto.

Abono Festival para 3 espectáculos: 30€

Abono para 4 espectáculos: 38

Die Gelegenheit für Cali, auf sein erstes Album « L’amour parfait » (C?est quand le bonheur, Elle m’a dit, etc…) zurückzublicken und es mit leuchtenden Freunden, die er auf dem Weg getroffen hat, noch einmal zu durchleben. Immer unter Freunden, Steve, die Musik, die Straße, das Publikum, die Liebe.

20 Jahre. 20 Jahre Liebe. Perfekt.

Pass’festival 3 Shows: 30 ?

Festivalpass 4 Shows: 38 ?

Mise à jour le 2023-09-28 par Normandie Tourisme / Attitude Manche