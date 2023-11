Exposition d’art : Peinture et sculpture 1 rue Lucien Lavacry Le Tréport, 23 novembre 2023, Le Tréport.

Le Tréport,Seine-Maritime

Les élèves de terminales des Métiers du commerce et de la vente du lycée Le Hurlevent organisent une exposition artistique du 23 au 25 novembre salle Reggiani.

Durant chacune de ces trois journées, de 10 h à 17 h, chacun pourra y apprécier le travail de peintres et de sculpteurs.

L’entrée est gratuite..

Vendredi 2023-11-23 10:00:00 fin : 2023-11-25 17:00:00. .

1 rue Lucien Lavacry Salle Reggiani

Le Tréport 76470 Seine-Maritime Normandie



Lycée Le Hurlevent’s Métiers du commerce et de la vente final-year students are organizing an art exhibition from November 23 to 25 in the Salle Reggiani.

On each of the three days, from 10 a.m. to 5 p.m., visitors can enjoy the work of painters and sculptors.

Admission is free.

Los alumnos del último curso de comercio y ventas del instituto Le Hurlevent organizan una exposición de arte del 23 al 25 de noviembre en la Sala Reggiani.

Cada uno de estos tres días, de 10.00 a 17.00 h, los visitantes podrán disfrutar de las obras de pintores y escultores.

La entrada es gratuita.

Die Schülerinnen und Schüler der Abschlussklasse « Métiers du commerce et de la vente » des Lycée Le Hurlevent organisieren vom 23. bis 25. November eine Kunstausstellung im Reggiani-Saal.

An jedem dieser drei Tage, von 10 Uhr bis 17 Uhr, kann jeder die Arbeit von Malern und Bildhauern bewundern.

Der Eintritt ist kostenlos.

