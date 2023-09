Notre sang 1 rue Lucien Lavacry Le Tréport, 21 novembre 2023, Le Tréport.

Le Tréport,Seine-Maritime

C’est l’histoire d’une femme dont l’enfant est né, de sa quête dans les dédales d’une maternité. Ça parle de la naissance, du devenir mère, de l’héritage, de la douleur, de l’élan, du gouffre et de l’immensité à laquelle on n’est pas vraiment préparé-es..

2023-11-21 20:00:00 fin : 2023-11-21 21:00:00. .

1 rue Lucien Lavacry Salle Serge Reggiani

Le Tréport 76470 Seine-Maritime Normandie



It’s the story of a woman whose child is born, of her quest through the maze of motherhood. It’s about birth, becoming a mother, heritage, pain, momentum, the abyss and the immensity we’re not really prepared for.

Es la historia de una mujer cuyo hijo nace, de su búsqueda a través del laberinto de la maternidad. Trata del nacimiento, de convertirse en madre, del legado, del dolor, del impulso, del abismo y de la inmensidad para la que no estamos realmente preparadas.

Es ist die Geschichte einer Frau, deren Kind geboren wurde, und ihrer Suche in den Labyrinthen einer Entbindungsstation. Es geht um die Geburt, das Mutterwerden, das Erbe, den Schmerz, den Schwung, den Abgrund und die Unermesslichkeit, auf die man nicht wirklich vorbereitet ist.

Mise à jour le 2023-09-28 par Normandie Tourisme / Attitude Manche