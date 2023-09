Octobre Rose 2023 – Marche rose 1 Rue Lucien Lavacry Le Tréport, 29 octobre 2023, Le Tréport.

Le Tréport,Seine-Maritime

Marche rose organisée par l’association Bout de chemin dans la ville du Tréport. Départ à 10h00 de la salle Reggiani et retour au gymnase Léo Lagrange où le verre de l’amitié sera offert..

2023-10-29 10:00:00

1 Rue Lucien Lavacry Salle Reggiani

Le Tréport 76470 Seine-Maritime Normandie



Pink walk organized by the Bout de chemin association in Le Tréport. Start at 10:00 am from the Salle Reggiani and return to the Léo Lagrange gymnasium, where a welcome drink will be served.

Paseo rosa organizado por la asociación Bout de chemin en Le Tréport. Salida a las 10:00 de la Salle Reggiani y regreso al gimnasio Léo Lagrange, donde se servirá una bebida amistosa.

Vom Verein Bout de chemin organisierter Rosa Marsch in der Stadt Le Tréport. Start um 10:00 Uhr am Reggiani-Saal und Rückkehr zum Gymnasium Léo Lagrange, wo ein Glas Freundschaft angeboten wird.

