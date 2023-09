Soirée choucroute 1 rue Lucien Lavacry Le Tréport, 28 octobre 2023, Le Tréport.

Le Tréport,Seine-Maritime

« L’association des anciens pompiers du Tréport vous attend pour sa soirée choucroute.

Pour la bonne organisation de cet événement, la réservation est impérative au plus tard pour le 23 octobre.

Cette soirée organisée en partenariat avec la Ville du Tréport sera animée par le groupe Hasta Siempre. Les anciens pompiers vous attendent nombreux. ».

2023-10-28 fin : 2023-10-28 . .

1 rue Lucien Lavacry Salle Serge Reggiani

Le Tréport 76470 Seine-Maritime Normandie



« The Le Tréport ex-firemen’s association is looking forward to welcoming you to its sauerkraut evening.

To ensure the smooth organization of this event, reservations must be made by October 23 at the latest.

The evening, organized in partnership with the town of Le Tréport, will be hosted by the group Hasta Siempre. The former firefighters look forward to seeing you there

« La asociación de ex bomberos de Le Tréport le espera en su velada del chucrut.

Para garantizar el buen desarrollo de la velada, es necesario reservar antes del 23 de octubre.

La velada, organizada en colaboración con la ciudad de Le Tréport, correrá a cargo del grupo Hasta Siempre. Los antiguos bomberos esperan contar con la presencia de muchos de ustedes »

« Der Verein der ehemaligen Feuerwehrleute von Le Tréport erwartet Sie zu seinem Sauerkrautabend.

Für die gute Organisation dieser Veranstaltung ist eine Reservierung bis spätestens zum 23. Oktober zwingend erforderlich.

Dieser in Partnerschaft mit der Stadt Le Tréport organisierte Abend wird von der Gruppe Hasta Siempre musikalisch umrahmt. Die ehemaligen Feuerwehrleute erwarten Sie zahlreich »

Mise à jour le 2023-09-28 par Normandie Tourisme / Attitude Manche