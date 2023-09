Octobre Rose 2023 – Journée bien-être 1 Rue Lucien Lavacry Le Tréport, 21 octobre 2023, Le Tréport.

Le Tréport,Seine-Maritime

Journée bien-être organisée par l’association « Bout de chemin » pour rencontrer des praticiens de la Région..

2023-10-21 10:00:00 fin : 2023-10-21 18:00:00. .

1 Rue Lucien Lavacry Salle Reggiani

Le Tréport 76470 Seine-Maritime Normandie



Wellness day organized by the « Bout de chemin » association to meet local practitioners.

Jornada de bienestar organizada por la asociación « Bout de chemin » para encontrarse con profesionales de la región.

Von der Vereinigung « Bout de chemin » organisierter Wellness-Tag, um Praktiker aus der Region zu treffen.

Mise à jour le 2023-09-20 par Normandie Tourisme / Attitude Manche