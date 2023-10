Thé dansant animé par Cédric Depret 1 rue Lucien Lavacry Le Tréport, 19 octobre 2023, Le Tréport.

Le Tréport,Seine-Maritime

Thé dansant animé par Cédric Depret. Avec une pâtisserie offerte. Ouverture des portes à 14h..

2023-10-19 14:30:00 fin : 2023-10-19 19:30:00. .

1 rue Lucien Lavacry Salle Serge Reggiani

Le Tréport 76470 Seine-Maritime Normandie



Tea dance hosted by Cédric Depret. With free pastries. Doors open at 2pm.

Baile del té ofrecido por Cédric Depret. Con un pastelito gratis. Apertura de puertas a las 14.00 h.

Thé dansant, moderiert von Cédric Depret. Mit einem kostenlosen Gebäckstück. Türöffnung um 14 Uhr.

