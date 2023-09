Ouverture de la saison culturelle du Tréport 1 rue Lucien Lavacry Le Tréport, 10 octobre 2023, Le Tréport.

Le Tréport,Seine-Maritime

Ouverture de la saison culturelle du Tréport.

En compagnie des Frères Jacquard avec [In]certain regard : Une analyse critique et cocasse de la musique populaire à travers les âges.

La soirée se terminera par un verre de l’amitié où nous pourrons papoter sur les spectacles..

2023-10-10 19:30:00 fin : 2023-10-10 . .

1 rue Lucien Lavacry Salle Reggiani

Le Tréport 76470 Seine-Maritime Normandie



Opening of Le Tréport’s cultural season.

In the company of Les Frères Jacquard with [In]certain regard: a critical and comical analysis of popular music through the ages.

The evening will end with a friendly drink and a chat about the shows.

Inauguración de la temporada cultural de Le Tréport.

En compañía de Les Frères Jacquard con [In]certain regard: un análisis crítico y cómico de la música popular a través de los tiempos.

La velada terminará con una copa amistosa en la que podremos charlar sobre los espectáculos.

Eröffnung der Kultursaison in Le Tréport.

Zusammen mit den Brüdern Jacquard mit [In]certain regard: Eine kritische und komische Analyse der Volksmusik im Laufe der Zeitalter.

Der Abend endet mit einem Glas Freundschaft, bei dem wir über die Aufführungen plaudern können.

