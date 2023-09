Octobre Rose 2023 – Loto rose 1 Rue Lucien Lavacry Le Tréport, 8 octobre 2023, Le Tréport.

Le Tréport,Seine-Maritime

Loto rose organisé par l’association Bout de chemin. Ouverture des portes à 11h30. Début des jeux à 13h00..

2023-10-08 11:30:00 fin : 2023-10-08

1 Rue Lucien Lavacry Salle Reggiani

Le Tréport 76470 Seine-Maritime Normandie



Loto rose organized by the Bout de chemin association. Doors open at 11:30am. Games start at 1pm.

Bingo rosa organizado por la asociación Bout de chemin. Apertura de puertas a las 11.30 h. Inicio de las partidas a las 13.00 h.

Rosa Lotto, organisiert vom Verein Bout de chemin. Öffnung der Türen um 11:30 Uhr. Beginn der Spiele um 13.00 Uhr.

