Atelier d’Art collage 1 rue Lucie Aubrac Boucau, 6 décembre 2023, Boucau.

Boucau,Pyrénées-Atlantiques

Libérez l’artiste qui sommeille en vous ! Colin Cordélia viendra vous initier à l’art du collage. Créez votre propre œuvre d’art, en laissant s’exprimer votre imagination, et en collant sur un support divers éléments tels que des magazines, des journaux…

Pour les 5-10 ans sur inscription..

2023-12-06 fin : 2023-12-06 12:00:00. EUR.

1 rue Lucie Aubrac Bibliothèque municipale

Boucau 64340 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Unleash your inner artist! Colin Cordélia will introduce you to the art of collage. Create your own work of art, letting your imagination run wild as you glue various items such as magazines and newspapers onto a support..

For 5-10 year-olds, registration required.

¡Da rienda suelta al artista que llevas dentro! Colin Cordélia le iniciará en el arte del collage. Crea tu propia obra de arte dando rienda suelta a tu imaginación y pegando sobre un soporte diversos elementos como revistas, periódicos, etc

Para niños de 5 a 10 años, inscripción obligatoria.

Entfesseln Sie den Künstler in Ihnen! Colin Cordelia wird Sie in die Kunst des Collagierens einführen. Erstelle dein eigenes Kunstwerk, indem du deiner Fantasie freien Lauf lässt und verschiedene Dinge wie Zeitschriften, Zeitungen usw. auf eine Unterlage klebst

Für 5- bis 10-Jährige nach Anmeldung.

Mise à jour le 2023-10-24 par Office de Tourisme Pays Basque