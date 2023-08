Atelier décoration 1 rue Lucie Aubrac Boucau, 28 octobre 2023, Boucau.

Boucau,Pyrénées-Atlantiques

Anne-Cécile vous aidera à clarifier votre idée et à réaliser une planche d’ambiance qui sera une représentation visuelle de votre projet..

2023-10-28 fin : 2023-10-28 12:00:00. EUR.

1 rue Lucie Aubrac Bibliothèque municipale

Boucau 64340 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Anne-Cécile will help you clarify your idea and create a mood board as a visual representation of your project.

Anne-Cécile te ayudará a aclarar tu idea y a crear un mood board que será una representación visual de tu proyecto.

Anne-Cécile wird Ihnen helfen, Ihre Idee zu klären und einen Stimmungsbogen zu erstellen, der eine visuelle Darstellung Ihres Projekts sein wird.

Mise à jour le 2023-08-23 par Office de Tourisme Pays Basque