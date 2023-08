Rencontre Littéraire avec Eric Lambert 1 rue Lucie Aubrac Boucau, 20 octobre 2023, Boucau.

Boucau,Pyrénées-Atlantiques

L’auteur présentera plusieurs romans historiques d’aventure. En particulier « l’Ecu à la mèche longue » dont l’intrigue se déroule au Pays Basque du XVII siècle..

2023-10-20 fin : 2023-10-20 19:00:00. EUR.

1 rue Lucie Aubrac Bibliothèque municipale

Boucau 64340 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



The author will present several historical adventure novels. In particular, « l’Ecu à la mèche longue », set in the Basque country in the 17th century.

El autor presentará varias novelas históricas de aventuras. En particular, « l’Ecu à la mèche longue », ambientada en el País Vasco en el siglo XVII.

Der Autor wird mehrere historische Abenteuerromane vorstellen. Insbesondere « Der Ecu mit der langen Zündschnur », dessen Handlung im Baskenland des 17. Jahrhunderts spielt.

