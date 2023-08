Atelier Bien-être 1 rue Lucie Aubrac Boucau, 13 octobre 2023, Boucau.

Présenté par Laetitia, interrogations sur leur rapport au temps et le juste équilibre entre urgent vs important, action vs réaction……

2023-10-13 fin : 2023-10-13 19:00:00. .

Boucau 64340 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Presented by Laetitia, questions about their relationship with time and the right balance between urgent vs. important, action vs. reaction…..

Presentado por Laetitia, preguntas sobre su relación con el tiempo y el justo equilibrio entre lo urgente y lo importante, la acción y la reacción…..

Vorgestellt von Laetitia, Fragen zu ihrem Verhältnis zur Zeit und dem richtigen Gleichgewicht zwischen dringend vs. wichtig, Aktion vs. Reaktion…..

