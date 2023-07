Bibliothèque : Lecture pour petites oreilles 1 rue Lucie Aubrac Boucau, 9 août 2023, Boucau.

Boucau,Pyrénées-Atlantiques

Lectures pour petites oreilles : Lectures d’albums de jeunesse

Des histoires pour donner aux enfants le goût de la lecture, ouvert aux 4/8 ans..

2023-08-09 fin : 2023-08-09 12:00:00. .

1 rue Lucie Aubrac Bibliothèque municipale André Moine

Boucau 64340 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Lectures pour petites oreilles: Readings from children’s books

Stories to give children a taste for reading, open to ages 4/8.

Lecturas para oídos pequeños: lecturas de libros infantiles

Cuentos para iniciar a los niños en la lectura, abiertos a niños de 4/8 años.

Lesungen für kleine Ohren: Lesungen aus Kinderalben

Geschichten, die Kindern die Lust am Lesen vermitteln, offen für 4- bis 8-Jährige.

