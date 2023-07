Bibliothèque : Club Lecture 1 rue Lucie Aubrac Boucau, 4 août 2023, Boucau.

Boucau,Pyrénées-Atlantiques

Club lecture : Découvertes et partage autour du livre

Un moment de plaisir pour échanger autour de ses lectures, partager ses découvertes, ses coups de coeur, en toute liberté, et faire exister un lieu de convivialité et de débat. 4.

1 rue Lucie Aubrac Bibliothèque municipale André Moine

Boucau 64340 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Book club: discovering and sharing books

A moment of pleasure to discuss your reading, share your discoveries, your favorites, in complete freedom, and create a place of conviviality and debate. 4

Club de lectura: descubrir y compartir libros

Una forma divertida de hablar de lo que has leído, compartir tus descubrimientos y tus favoritos, y crear un lugar para la interacción social y el debate. 4

Leseclub: Entdeckungen und Austausch rund um das Buch

Ein vergnüglicher Moment, um sich über seine Lektüre auszutauschen, seine Entdeckungen und Favoriten in aller Freiheit zu teilen und einen Ort der Geselligkeit und der Diskussion entstehen zu lassen. 4

