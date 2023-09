Atelier création boule de Noël 1 rue Louise Weiss Erstein, 16 décembre 2023, Erstein.

Erstein,Bas-Rhin

Venez créer votre décoration afin de pouvoir personnaliser votre sapin..

2023-12-16 fin : 2023-12-16 12:00:00. 0 EUR.

1 rue Louise Weiss

Erstein 67150 Bas-Rhin Grand Est



Come and create your own decoration to personalize your tree.

Ven a crear tu propia decoración para personalizar tu árbol.

Kommen Sie und gestalten Sie Ihre Dekoration, damit Sie Ihren Baum individuell gestalten können.

Mise à jour le 2023-09-14 par Office de tourisme du grand Ried