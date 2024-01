LA NUIT DES ROIS (OU CE QUE VOUS VOULEZ) 1 rue Louis Regnault Neufchâteau, vendredi 19 janvier 2024.

Neufchâteau Vosges

Début : Vendredi 2024-01-19 14:00:00

fin : 2024-01-19 15:30:00

La Nuit des Rois (ou ce que vous voulez)

>> Cie Les Lendemains d’Hier / Ile-de-France

D’après une pièce de William Shakespeare

La Nuit des Rois s’articule autour d’un triangle amoureux peu commun: le duc Orsino aime la comtesse Olivia, qui elle-même s’éprend de Césario, le messager du duc. Or Césario n’est autre que la jeune Viola, grimée en homme pour retrouver son frère jumeau et tombée elle-même sous le charme du duc Orsino… Pas d’inquiétude : une conteuse démêle pour le public, les fils de ces multiples intrigues! Autour d’eux gravitent des personnages hauts en couleur : l’effrontée servante Maria, l’intendant mégalo Malvolio, le virevoltant bouffon Feste et les deux compères de beuverie Sir Toby et Sir Andrew. Une pièce qui célèbre la fête, le travestissement et surtout l’amour.

« Ou ce que vous voulez » est le sous-titre de cette comédie, qui laisse à entendre que le désir en est bien le moteur. Désir qui vient remuer des êtres malades d’unions impossibles, de deuil ou d’amour-propre. Chacun manœuvre à satisfaire ses ambitions et la machine s’emballe ! Jusqu’où vont nous emmener les ruses des uns et des autres ?Tout public

11 EUR.

1 rue Louis Regnault

Neufchâteau 88300 Vosges Grand Est trait-dunion@ccov.fr



