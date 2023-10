WIKI WEEK-END – L’ART NOUVEAU ET L’ÉCOLE DE NANCY 1 Rue Louis Majorelle Nancy, 16 mars 2024, Nancy.

Nancy,Meurthe-et-Moselle

Venez contribuer sur Wikipédia autour de ces fabuleux mouvements artistiques que sont l’Art Nouveau et l’Ecole de Nancy. Profitez de l’écrin merveilleux de l’atelier de Louis Majorelle pour participer à cet editathon !

Réservation Eventbrite. Tout public

Samedi 2024-03-16 10:00:00 fin : 2024-03-17 17:00:00. 0 EUR.

1 Rue Louis Majorelle

Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est



Come and contribute to Wikipedia on the fabulous artistic movements of Art Nouveau and the Ecole de Nancy. Take advantage of the wonderful setting of Louis Majorelle’s workshop to take part in this editathon!

Eventbrite booking

Ven y contribuye a Wikipedia sobre los fabulosos movimientos artísticos del Art Nouveau y la Escuela de Nancy. Aprovecha el maravilloso marco del taller de Louis Majorelle para participar en este editatón

Reserva en Eventbrite

Tragen Sie auf Wikipedia zu den fabelhaften Kunstbewegungen des Jugendstils und der Ecole de Nancy bei. Nutzen Sie die wunderbare Kulisse des Ateliers von Louis Majorelle, um an diesem Editathon teilzunehmen!

Eventbrite-Reservierung

Mise à jour le 2023-09-17 par DESTINATION NANCY