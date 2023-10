Chouette ! la mer est basse ! 1 rue Louis Lamothe Andernos-les-Bains, 26 octobre 2023, Andernos-les-Bains.

Andernos-les-Bains,Gironde

La mer est basse… l’estran devient alors un terrain de jeux pour d’incroyables découvertes ! Vous pourrez alors explorer les trésors du Bassin d’Arcachon et observer les « supers pouvoirs » de la faune et de la flore face aux marées avec Aurélie du club de voile S.N.A !

Recommandé aux enfants à partir de 6 ans.

Durée 2h..

2023-10-26

1 rue Louis Lamothe Club de Voile S.N.A

Andernos-les-Bains 33510 Gironde Nouvelle-Aquitaine



The sea is low… the foreshore becomes a playground for incredible discoveries! You will be able to explore the treasures of the Arcachon Basin and observe the « super powers » of the fauna and flora in front of the tides with Aurélie from the S.N.A. sailing club!

Recommended for children from 6 years old.

Duration 2 hours.

El mar está bajo… ¡la orilla se convierte en un terreno de juego para increíbles descubrimientos! ¡A continuación, podrá explorar los tesoros de la cuenca de Arcachon y observar los « superpoderes » de la fauna y la flora frente a las mareas con Aurélie, del club de vela S.N.A.!

Recomendado para niños a partir de 6 años.

Duración 2 horas.

Das Meer ist niedrig… das Vorland wird dann zu einem Spielplatz für unglaubliche Entdeckungen! Sie können dann mit Aurélie vom Segelclub S.N.A. die Schätze des Bassin d’Arcachon erkunden und die « Superkräfte » der Fauna und Flora angesichts der Gezeiten beobachten!

Empfohlen für Kinder ab 6 Jahren.

Dauer: 2 Stunden.

