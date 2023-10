Mystère au Bétey 1 rue Louis Lamothe Andernos-les-Bains, 25 octobre 2023, Andernos-les-Bains.

Andernos-les-Bains,Gironde

Mystère au Bétey avec Aurélie du club de voile S.N.A ! Un crime contre la nature a été commis.

Viens nous aider à résoudre cette enquête ! et découvre ce qu’il se trame au Bétey.

Durée 2h..

2023-10-25 fin : 2023-10-25 . EUR.

1 rue Louis Lamothe Club de Voile S.N.A

Andernos-les-Bains 33510 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Mystery at Bétey with Aurélie from the S.N.A. sailing club! A crime against nature has been committed.

Come and help us to solve this investigation! And discover what is going on in Bétey.

Duration 2 hours.

Misterio en Bétey con Aurélie, del club náutico S.N.A Se ha cometido un crimen contra la naturaleza.

Ayúdenos a resolver esta investigación y descubra lo que ocurre en Bétey.

Duración: 2 horas.

Mystery in Le Bétey mit Aurélie vom Segelclub S.N.A! Ein Verbrechen gegen die Natur wurde begangen.

Komm und hilf uns, den Fall zu lösen! und finde heraus, was in Le Bétey vor sich geht.

Dauer: 2 Stunden.

