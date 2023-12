Fête de printemps 1 rue Louis Kamm Seebach, 16 mars 2024, Seebach.

Seebach Bas-Rhin

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-16 19:00:00

fin : 2024-03-16

Soirée animée par les Original Willerthaler, groupe de musique local, et les Höllawind aus dem Zillerthal, groupe de musique autrichien. Restauration. Sur réservation..

Venez participer à une soirée autrichienne et assister aux concerts des Original Willerthaler, un groupe de musique local, et les Höllawind aus dem Zillerthal, un groupe de musique autrichien.

EUR.

1 rue Louis Kamm

Seebach 67160 Bas-Rhin Grand Est



Mise à jour le 2023-12-22 par Office de tourisme de l’Alsace Verte