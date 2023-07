Spectacle de cirque : Révolte ou tentatives de l’échec 1 Rue Louis Aragon Portes-lès-Valence, 6 décembre 2023, Portes-lès-Valence.

Portes-lès-Valence,Drôme

Révolte est le troisième volet d’une trilogie débutée en 2019, Résiste 2019, Respire 2021. Fildefériste exigeante et déjantée, performeuse magnétique de haut vol, Johanne Humblet n’a de cesse de repousser ses limites..

2023-12-06 fin : 2023-12-08 . EUR.

1 Rue Louis Aragon Train-Théâtre

Portes-lès-Valence 26800 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Révolte is the third part of a trilogy that began in 2019, Résiste 2019, Respire 2021. Johanne Humblet is a demanding and wild fildefériste, a high-flying magnetic performer who never stops pushing her limits.

Révolte es la tercera parte de una trilogía que comenzó en 2019, Résiste 2019 y Respire 2021. Johanne Humblet es una cineasta exigente y alocada y una intérprete magnética de altos vuelos que nunca deja de superar sus límites.

Révolte ist der dritte Teil einer Trilogie, die 2019 begann: Résiste 2019, Respire 2021. Johanne Humblet ist eine anspruchsvolle und verrückte Fildeferistin, eine hochkarätige magnetische Performerin, die ihre Grenzen immer wieder neu auslotet.

