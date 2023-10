3ème édition « Hack Num » – Journée « branchée » 1 rue Louis Aragon Portes-lès-Valence, 2 décembre 2023, Portes-lès-Valence.

Portes-lès-Valence,Drôme

Venez passer une journée branchée dans notre cybermonde ! Vous pourrez utiliser un crayon numérique pour jouer de la musique, inventer le flipper du futur, créer, danser, jouer ou vous plonger dans une réalité virtuelle !.

2023-12-02 10:00:00 fin : 2023-12-02 17:00:00. .

1 rue Louis Aragon Centre Louis Aragon

Portes-lès-Valence 26800 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Come and spend a fun-filled day in our cyberworld! You can use a digital pencil to play music, invent the pinball machine of the future, create, dance, play or immerse yourself in virtual reality!

¡Ven a pasar un día lleno de diversión en nuestro cibermundo! Podrás utilizar un lápiz digital para tocar música, inventar el pinball del futuro, crear, bailar, jugar o sumergirte en la realidad virtual

Verbringe einen trendigen Tag in unserer Cyberwelt! Du kannst mit einem digitalen Stift Musik machen, den Flipperautomaten der Zukunft erfinden, kreativ sein, tanzen, spielen oder in eine virtuelle Realität eintauchen!

Mise à jour le 2023-10-13 par Valence Romans Tourisme