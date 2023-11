Noël à Marmande – Boutique Collective de Fakto Mano 1, Rue Léopold Faye Marmande, 1 décembre 2023, Marmande.

Marmande,Lot-et-Garonne

La Boutique Collective Noël 2023 de Fakto Mano vous propose de découvrir les oeuvres et créations des 25 Artisans d’Art et Créateurs..

2023-12-01 fin : 2023-12-23 19:00:00. .

1, Rue Léopold Faye Fakto Mano

Marmande 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Fakto Mano’s Boutique Collective Noël 2023 invites you to discover the works and creations of 25 Artisans d’Art and Créateurs.

La Tienda de Navidad 2023 del Colectivo Fakto Mano le invita a descubrir las obras y creaciones de 25 Artesanos de Arte y Creadores.

In Fakto Manos Collective Christmas Boutique 2023 können Sie die Werke und Kreationen von 25 Kunsthandwerkern und Designern entdecken.

Mise à jour le 2023-11-14 par OT Val de Garonne