C la fête à Nickel, 25 ans 1 rue Léon Foucault Martigues, 29 septembre 2023, Martigues.

Martigues,Bouches-du-Rhône

Nickel Chrome a un quart de siècle et encore toutes ses dents…et de beaux projets à venir. Au menu, spectacles, musiques, magie, expositions et plus encore. Mais surtout des sourires, de la bonne ambiance et le Baranickel..

2023-09-29 18:30:00 fin : 2023-09-30 00:00:00. .

1 rue Léon Foucault Croix-Sainte

Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Nickel Chrome is a quarter of a century old and still has all its teeth…and great projects to come. On the menu, shows, music, magic, exhibitions and more. But above all, smiles, a good atmosphere and the Baranikel.

Nickel Chrome tiene un cuarto de siglo y todavía tiene todos sus dientes… y grandes proyectos por venir. En el menú, espectáculos, música, magia, exposiciones y más. Pero sobre todo sonrisas, buen ambiente y el Baranikel.

Nickel Chrome ist ein Vierteljahrhundert alt und hat immer noch alle seine Stärken … und es stehen noch großartige Projekte bevor. Auf der Speisekarte stehen Shows, Musik, Magie, Ausstellungen und mehr. Vor allem aber ein Lächeln, eine gute Atmosphäre und das Baranikel.

Mise à jour le 2023-09-13 par Office de Tourisme de Martigues