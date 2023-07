Sélectif grand prix de France d’Agility dog à Saint-Hilaire-la-Gravelle 1 Rue Léon Cibié Saint-Hilaire-la-Gravelle, 23 juillet 2023, Saint-Hilaire-la-Gravelle.

Saint-Hilaire-la-Gravelle,Loir-et-Cher

Venez soutenir les champions de notre région ! Une journée découverte du sport pour spectateurs petits et grands amateurs de chiens et de sport..

Dimanche 2023-07-23 08:00:00 fin : 2023-07-23 18:00:00. EUR.

1 Rue Léon Cibié

Saint-Hilaire-la-Gravelle 41160 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire



Come and support our region’s champions! A day of sporting discovery for spectators young and old, dog lovers and sports enthusiasts alike.

¡Venga a apoyar a los campeones de nuestra región! Un día para descubrir el deporte para espectadores jóvenes y mayores, amantes de los perros y entusiastas del deporte por igual.

Unterstützen Sie die Champions aus unserer Region! Ein Sportentdeckungstag für kleine und große Zuschauer, die Hunde und Sport lieben.

Mise à jour le 2023-07-12 par OT de Vendome – Territoires Vendomois