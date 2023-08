Conférence « L’accordéon dans tous ses états » 1 Rue Léo Lagrange Coarraze, 13 décembre 2023, Coarraze.

Dans le cadre de sa saison culturelle automnale et de l’itinérance musicale « Le Québec en Pays de Nay » développée du 13 au 15 décembre, la Communauté de communes du Pays de Nay vous propose une conférence de Steve Normandin autour de l’accordéon.

Steve Normandin est poly-instrumentiste (piano, accordéon piano et diatonique, harmonicas), il se spécialise en chanson française au Québec… et en chanson québécoise en France ! Auteur-compositeur et interprète, il est aussi passionné d’histoire de la chanson, collectionnant les disques 78 tours et les partitions anciennes. Il vit en France depuis 2014.

Dans cette conférence il explique l’évolution et l’importance du festival « Le Carrefour mondial de l’accordéon », dont il est l’organisateur, qui célébrera ses 35 années d’existence en 2024..

As part of its autumn cultural season and the musical itinerary « Le Québec en Pays de Nay » (Quebec in the Pays de Nay region) from December 13 to 15, the Communauté de communes du Pays de Nay invites you to a talk by Steve Normandin on the accordion.

Steve Normandin is a multi-instrumentalist (piano, piano and diatonic accordion, harmonicas), specializing in French chanson in Quebec… and Quebecois chanson in France! A songwriter and performer, he is also passionate about the history of chanson, collecting 78 rpm records and old sheet music. He has lived in France since 2014.

In this talk, he explains the evolution and importance of the « Carrefour mondial de l?accordéon » festival, of which he is the organizer, and which will celebrate its 35th anniversary in 2024.

En el marco de su temporada cultural de otoño y del itinerario musical « Quebec en el Pays de Nay » del 13 al 15 de diciembre, la Communauté de communes du Pays de Nay ofrece una conferencia de Steve Normandin sobre el acordeón.

Steve Normandin es multiinstrumentista (piano, acordeón diatónico, armónicas), especializado en la chanson francesa de Quebec… y chanson quebequense en Francia Compositor e intérprete, también es un apasionado de la historia de la chanson, coleccionando discos de 78 rpm y partituras antiguas. Vive en Francia desde 2014.

En esta charla, explica el desarrollo y la importancia del festival Carrefour mondial de l’accordéon, que organiza y que celebrará su 35 aniversario en 2024.

Im Rahmen der kulturellen Herbstsaison und der musikalischen Wanderausstellung « Le Québec en Pays de Nay », die vom 13. bis 15. Dezember stattfindet, bietet Ihnen der Gemeindeverband Pays de Nay einen Vortrag von Steve Normandin über das Akkordeon an.

Steve Normandin ist ein Polyinstrumentalist (Klavier, Klavier- und diatonisches Akkordeon, Mundharmonikas), der sich auf französische Chansons in Québec spezialisiert hat… und auf québecische Chansons in Frankreich! Als Autor, Komponist und Interpret ist er auch ein leidenschaftlicher Chanson-Historiker, der 78er-Platten und alte Notenblätter sammelt. Seit 2014 lebt er in Frankreich.

In diesem Vortrag erläutert er die Entwicklung und Bedeutung des von ihm organisierten Festivals « Le Carrefour mondial de l’accordéon », das 2024 sein 35-jähriges Bestehen feiern wird.

