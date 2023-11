Voix et prise de parole 1 Rue Léo Lagrange Coarraze, 2 décembre 2023, Coarraze.

Coarraze,Pyrénées-Atlantiques

Voici un stage dans lequel le théâtre devient un outil pour oser prendre la parole, prendre confiance en soi et découvrir des techniques pour améliorer sa prise de parole… tout en s’amusant !

Choix du stage sur 1 jour ou 2. A partir de 16 ans. Sur réservation..

2023-12-02 fin : 2023-12-02 12:00:00. EUR.

1 Rue Léo Lagrange Maison des assos

Coarraze 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Here’s a course in which theater becomes a tool for daring to speak out, building self-confidence and discovering techniques for improving speaking skills? all while having fun!

Choice of 1 or 2 days. Ages 16 and up. Reservations required.

Un curso en el que el teatro se convierte en una herramienta para atreverse a hablar, reforzar la confianza en uno mismo y descubrir técnicas para mejorar la oratoria… ¡todo ello divirtiéndose!

1 ó 2 días a elegir. Edad mínima 16 años. Es necesario reservar.

In diesem Workshop wird das Theater zu einem Werkzeug, um sich zu trauen, das Wort zu ergreifen, Selbstvertrauen zu gewinnen und Techniken zu entdecken, die dir helfen, deine Redegewandtheit zu verbessern – und dabei Spaß zu haben!

Der Kurs kann 1 oder 2 Tage dauern. Ab 16 Jahren. Auf Reservierung.

