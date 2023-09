Visite d’une choucrouterie 1 Rue Lehen Meistratzheim, 7 septembre 2023, Meistratzheim.

Meistratzheim,Bas-Rhin

Découverte de la préparation de la choucroute et vente de produits. Inscription obligatoire à l’Office de Tourisme.

2023-09-07 fin : 2023-12-31 . EUR.

1 Rue Lehen

Meistratzheim 67210 Bas-Rhin Grand Est



Discover how to make sauerkraut and sell products. Registration required at the Tourist Office

Descubra cómo se prepara el chucrut y compre los productos. Inscripción obligatoria en la Oficina de Turismo

Entdeckung der Zubereitung von Sauerkraut und Verkauf der Produkte. Obligatorische Anmeldung im Tourismusbüro

Mise à jour le 2023-09-11 par Office de tourisme région de Molsheim-Mutzig