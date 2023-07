Découvrez La Maison de la Choucroute 1 Rue Lehen Meistratzheim, 15 juillet 2023, Meistratzheim.

Meistratzheim,Bas-Rhin

La Maison de la Choucroute – LE PIC est une entreprise familiale alsacienne, qui travaille le chou depuis 5 générations. Possibilité de visites guidées pour individuels et pour groupes sur réservation, selon disponibilités..

2023-07-15 fin : 2023-07-22 16:00:00. EUR.

1 Rue Lehen

Meistratzheim 67210 Bas-Rhin Grand Est



La Maison de la Choucroute – LE PIC is an Alsatian family business, which has been working with cabbage for 5 generations. Possibility of guided tours for individuals and groups on reservation, according to availability.

La Maison de la Choucroute – LE PIC es una empresa familiar alsaciana que trabaja con la col desde hace 5 generaciones. Las visitas guiadas para individuos y grupos están disponibles previa reserva, según la disponibilidad.

La Maison de la Choucroute – LE PIC ist ein elsässisches Familienunternehmen, das seit fünf Generationen Kohl verarbeitet. Führungen für Einzelpersonen und Gruppen nach Voranmeldung möglich, je nach Verfügbarkeit.

Mise à jour le 2023-07-11 par Office de tourisme du pays de Barr