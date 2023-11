Atelier des Etoffes : confection de lutins de Noël 1 rue Latouche Cernay, 13 décembre 2023, Cernay.

Cernay,Haut-Rhin

Confection d’un couple de petits lutins de Noël en tissu. Pour adultes et enfants de plus de 5 ans..

2023-12-13 fin : 2023-12-13 17:00:00. EUR.

1 rue Latouche

Cernay 68700 Haut-Rhin Grand Est



Creation of a pair of fabric Christmas elves. For adults and children over 5.

Haz un par de duendecillos navideños de tela. Para adultos y niños mayores de 5 años.

Anfertigung eines Paares kleiner Weihnachtswichtel aus Stoff. Für Erwachsene und Kinder ab 5 Jahren.

Mise à jour le 2023-11-02 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay