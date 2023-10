Chasse aux trésors de Noël : Balade en terres romaines 1 rue Latouche Cernay, 25 novembre 2023, Cernay.

Cernay,Haut-Rhin

Accumulez les indices dans la ville pour trouver le trésor et venez récupérer votre récompense à l’Office de Tourisme !.

2023-11-25 fin : 2024-01-06 . EUR.

1 rue Latouche

Cernay 68700 Haut-Rhin Grand Est



Collect clues in the city to find the treasure and collect your reward at the Tourist Office!

Recoge pistas en la ciudad para encontrar el tesoro y recoge tu recompensa en la Oficina de Turismo

Sammle Hinweise in der Stadt, um den Schatz zu finden und hole dir deine Belohnung im Tourismusbüro ab!

Mise à jour le 2023-10-10 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay