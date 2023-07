Visite libre de la terrasse de la Porte royale 1 Rue Lansyer Loches, 16 septembre 2023, Loches.

Loches,Indre-et-Loire

Accédez à la terrasse d’artillerie, profitez du panorama qu’elle offre sur la ville et ses remparts. (Accès par le jardin du Musée Lansyer) de 10h30 à 17h45..

2023-09-16 fin : 2023-09-17 17:45:00. EUR.

1 Rue Lansyer

Loches 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



Access the artillery terrace and enjoy the panoramic view of the city and its ramparts (access via the Musée Lansyer garden) from 10.30am to 5.45pm.

Acceda a la terraza de artillería y disfrute de la vista panorámica de la ciudad y sus murallas (acceso por el jardín del museo Lansyer) de 10.30 a 17.45 h.

Begeben Sie sich auf die Artillerieterrasse und genießen Sie das Panorama, das sie über die Stadt und ihre Stadtmauern bietet (Zugang durch den Garten des Lansyer-Museums) von 10:30 bis 17:45 Uhr.

Mise à jour le 2023-06-29 par Loches Touraine Châteaux de la Loire