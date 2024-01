Atelier pour adulte de relaxation et improvisation théâtrale 1 rue Lamartine Audierne, jeudi 11 janvier 2024.

Audierne Finistère

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-11 19:45:00

fin : 2024-01-11 21:45:00

Et si pour bien commencer l’année, vous veniez essayer l’atelier découverte de relaxation et improvisation théâtrale ?

Cet atelier complet et ludique favorise le bien-être, le lâcher-prise et l’estime de soi tout en s’amusant.

En alliant relaxation et jeux de théâtre, vous pourrez libérer les tensions en favorisant un état d’esprit créatif et positif. Vous pourrez ainsi ancrer la confiance en vous, dépasser vos limites avec vitalité et enthousiasme en partageant rires et bonne humeur.

1 rue Lamartine

Audierne 29770 Finistère Bretagne



Mise à jour le 2024-01-02 par Office de tourisme Cap-Sizun – Pointe du Raz