Concert de noël du caem 1 rue Justin Jouve Dieulefit, 4 décembre 2023, Dieulefit.

Dieulefit,Drôme

Avec la participation de l’Amicale Laïque et des chorales des collèges de Nyons et Dieulefit : extraits de la suite populaire DOGORA et autres projets inter-classes.

2023-12-16 16:30:00

1 rue Justin Jouve La Halle de Dieulefit

Dieulefit 26220 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



With the participation of the Amicale Laïque and the choirs of the Nyons and Dieulefit secondary schools: excerpts from the popular suite DOGORA and other inter-class projects

Con la participación de la Amicale Laïque y los coros de los institutos de Nyons y Dieulefit: extractos de la suite popular DOGORA y otros proyectos interclases

Unter Mitwirkung der Amicale Laïque und der Chöre der Collèges von Nyons und Dieulefit: Auszüge aus der populären Suite DOGORA und andere klassenübergreifende Projekte

