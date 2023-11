Spectacle – BlaBla Story / Melissa BAKER, conteuse, chanteuse 1 Rue Justin Jouve Dieulefit, 8 décembre 2023, Dieulefit.

Dieulefit,Drôme

Dans cette comédie hilarante et émouvante, une rockeuse ménopausée et fauchée s’embarque dans une aventure épique à travers la France en Blablacar pour retrouver sa fille dont elle est sans nouvelles depuis 7 ans !.

2023-12-08 20:30:00 fin : 2023-12-08 . .

1 Rue Justin Jouve Espace Culturel LA HALLE

Dieulefit 26220 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



In this hilarious and moving comedy, a broke, menopausal rocker embarks on an epic adventure across France in a Blablacar to find her daughter, of whom she’s had no news for 7 years!

En esta comedia hilarante y conmovedora, una rockera menopáusica y arruinada se embarca en una aventura épica a través de Francia en un Blablacar para encontrar a su hija, de la que no tiene noticias desde hace 7 años

In dieser urkomischen und bewegenden Komödie begibt sich eine bankrotte Rockerin in den Wechseljahren auf ein episches Abenteuer mit Blablacar quer durch Frankreich, um ihre Tochter zu finden, von der sie seit sieben Jahren nichts mehr gehört hat!

