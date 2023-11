Parole en l’air • duo gingermoustache {nouveau cirque} 1 rue Justin Jouve 26220 Dieulefit Dieulefit, 25 novembre 2023, Dieulefit.

Dieulefit,Drôme

Et si on tutoyait les inconnus ? Et si on mangeait le dernier biscuit du paquet ? Et si on donnait des ordres à son supérieur ? Et si on mettait un costard pour faire du sport ?.

2023-11-25 20:00:00 fin : 2023-11-25 . .

1 rue Justin Jouve 26220 Dieulefit La Halle

Dieulefit 26220 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



What if we were on first-name terms with strangers? What if we ate the last cookie in the packet? What if we gave orders to our superior? What if we wore a suit to play sports?

¿Y si tuteamos a desconocidos? ¿Y si nos comiéramos la última galleta del paquete? ¿Y si diéramos órdenes a nuestro superior? ¿Y si nos ponemos un traje para hacer deporte?

Wie wäre es, wenn wir Fremde duzen? Was, wenn man den letzten Keks aus der Packung isst? Was wäre, wenn man seinem Vorgesetzten Befehle erteilen würde? Was wäre, wenn man einen Anzug anzieht, um Sport zu treiben?

Mise à jour le 2023-11-18 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux