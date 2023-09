Festival Drom’n Klez 1 Rue Justin Jouve, 26220 Dieulefit Dieulefit, 13 octobre 2023, Dieulefit.

Dieulefit,Drôme

Un festival de musique Klezmer, cette musique jouée par les communautés juives d’Europe de l’Est. Partez à la découverte de cette riche culture au travers de multiples concerts, d’une conférence, d’une exposition et d’une balade historique et musicale.

2023-10-13 19:00:00 fin : 2023-10-15 13:00:00. EUR.

1 Rue Justin Jouve, 26220 Dieulefit La Halle de Dieulefit

Dieulefit 26220 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



A festival of Klezmer music, played by the Jewish communities of Eastern Europe. Discover this rich culture through multiple concerts, a conference, an exhibition and a historical and musical walk

Un festival de música klezmer, la música que tocaban las comunidades judías de Europa del Este. Descubra esta rica cultura a través de una serie de conciertos, una conferencia, una exposición y un paseo histórico y musical

Ein Festival der Klezmer-Musik, der Musik, die von den jüdischen Gemeinden in Osteuropa gespielt wird. Entdecken Sie diese reiche Kultur durch mehrere Konzerte, eine Konferenz, eine Ausstellung und einen historischen und musikalischen Spaziergang

Mise à jour le 2023-09-21 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux