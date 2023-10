BOURSE AUX JOUETS – CORNEILHAN 1 Rue Jules Ferry Corneilhan, 26 novembre 2023, Corneilhan.

Corneilhan,Hérault

Si vous avez de vieux jouets dont vous voulez vous débarrasser en leur donnant une seconde vie ou si à l’inverse vous êtes à la recherche de la nouvelle poupée qui fera rêver votre enfant, c’est l’occasion parfaite !.

2023-11-26 10:00:00 fin : 2023-11-26 . .

1 Rue Jules Ferry

Corneilhan 34490 Hérault Occitanie



If you’ve got old toys you’d like to get rid of and give them a new lease on life, or if you’re looking for that new doll that will make your child dream, this is the perfect opportunity!

Si tienes juguetes viejos de los que quieres deshacerte y darles una nueva vida, o si buscas el muñeco nuevo que hará soñar a tu hijo, ¡ésta es la oportunidad perfecta!

Wenn Sie altes Spielzeug haben, das Sie loswerden möchten, indem Sie ihm ein zweites Leben geben, oder wenn Sie umgekehrt auf der Suche nach einer neuen Puppe sind, die Ihr Kind zum Träumen bringt, ist dies die perfekte Gelegenheit!

Mise à jour le 2023-10-11 par OT BEZIERS MEDITERRANEE