Micro Folie 1 Rue Jules Bertaut Bourges, 18 juillet 2023, Bourges.

Bourges,Cher

Micro Folie en partenariat avec El Qantara et le Ministère de la Culture.

Mardi 2023-07-18 14:00:00 fin : 2023-07-21 . .

1 Rue Jules Bertaut

Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire



Micro Folie in partnership with El Qantara and the Ministry of Culture

Micro Folie en colaboración con El Qantara y el Ministerio de Cultura

Micro Folie in Partnerschaft mit El Qantara und dem Kulturministerium

Mise à jour le 2023-07-05 par OT BOURGES