Exposition Du Viaduc des Rochers Noirs à l’Œuf, histoires d’innovations pour voyager autrement 1 rue Joseph Vialaneix Égletons, 2 août 2023, Égletons.

Égletons,Corrèze

Venez explorer l’histoire du majestueux Viaduc des Rochers Noirs, conçu avec des choix innovants pour désenclaver les zones rurales en 1913, ainsi que l’Oeuf, un curieux véhicule en forme de bulle conçu en 1942 par un artiste-mécanicien. En plus de ces exemples historiques, vous pourrez également découvrir des conceptions plus récentes d’innovations pour la mobilité durable, tels que le triporteur Peugeot, le biplace électrique très innovant Twizy de Renault, la microlino et bien d’autres encore…

Cette exposition vous donnera l’opportunité de découvrir comment l’innovation peut offrir des solutions concrètes pour une mobilité plus respectueuse de l’environnement et équitable dans les zones rurales comme urbaines.

Visible aux horaires d’ouverture de l’office de Tourisme d’Egletons..

2023-08-02 fin : 2023-08-31 12:00:00. .

1 rue Joseph Vialaneix

Égletons 19300 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Come and explore the history of the majestic Viaduc des Rochers Noirs, designed with innovative choices to open up rural areas in 1913, as well as the Oeuf, a curious bubble-shaped vehicle designed in 1942 by an artist-mechanic. In addition to these historic examples, you’ll also be able to discover more recent innovative designs for sustainable mobility, such as the Peugeot three-wheeler, Renault’s highly innovative Twizy electric two-seater, the microlino and many more?

This exhibition will give you the opportunity to discover how innovation can offer concrete solutions for more environmentally-friendly and equitable mobility in both rural and urban areas.

Visible during Egletons Tourist Office opening hours.

Ven a conocer la historia del majestuoso Viaduc des Rochers Noirs, diseñado con opciones innovadoras para abrir las zonas rurales en 1913, así como el Oeuf, un curioso vehículo con forma de burbuja diseñado en 1942 por un artista-mecánico. Además de estos ejemplos históricos, también podrá descubrir innovaciones más recientes en materia de movilidad sostenible, como el Peugeot de tres ruedas, el innovador biplaza eléctrico Twizy de Renault, el microlino y muchos más?

Esta exposición le dará la oportunidad de descubrir cómo la innovación puede ofrecer soluciones concretas para una movilidad más ecológica y equitativa tanto en zonas rurales como urbanas.

Visible durante el horario de apertura en la Oficina de Turismo de Egletons.

Erkunden Sie die Geschichte des majestätischen Viaduc des Rochers Noirs, das 1913 mit innovativen Entscheidungen zur Erschließung ländlicher Gebiete entworfen wurde, sowie das Oeuf, ein kurioses blasenförmiges Fahrzeug, das 1942 von einem Künstler und Mechaniker entworfen wurde. Neben diesen historischen Beispielen können Sie auch neuere Entwürfe von Innovationen für nachhaltige Mobilität sehen, wie z. B. das Peugeot-Dreirad, den innovativen elektrischen Zweisitzer Twizy von Renault, das Microlino und viele andere

Diese Ausstellung gibt Ihnen die Möglichkeit, zu entdecken, wie Innovationen konkrete Lösungen für eine umweltfreundlichere und gerechtere Mobilität in ländlichen und städtischen Gebieten bieten können.

Die Ausstellung ist während der Öffnungszeiten des Fremdenverkehrsamtes von Egletons zu sehen.

Mise à jour le 2023-06-30 par Office de tourisme Ventadour Egletons Monédières