Balade contée 1 Rue Jérôme Bellarmato Le Havre, 18 octobre 2023, Le Havre.

Le Havre,Seine-Maritime

Par la compagnie Difé Kako.

Une balade ponctuée d’impromptus où la langue créole vous entraîne dans un voyage culturel et interactif.

En français et en créole.

Durée : 45 min – En famille.

Gratuit, sur réservation..

2023-10-18 16:30:00 fin : 2023-10-18 . .

1 Rue Jérôme Bellarmato Hôtel Dubocage de Bléville

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie



By the Difé Kako company.

A stroll punctuated by impromptu moments where the Creole language takes you on a cultural and interactive journey.

In French and Creole.

Duration: 45 min.

Free, reservation required.

Por la empresa Difé Kako.

Un paseo salpicado de actuaciones improvisadas en las que la lengua criolla te lleva en un viaje cultural e interactivo.

En francés y criollo.

Duración: 45 min.

Gratuito, previa reserva.

Von der Kompanie Difé Kako.

Ein Spaziergang mit Impromptus, bei dem die kreolische Sprache Sie auf eine kulturelle und interaktive Reise mitnimmt.

In Französisch und Kreolisch.

Dauer: 45 Min. – Für die ganze Familie.

Kostenlos, mit Reservierung.

