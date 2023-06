Visite guidée thématique : Cultures africaines 1 Rue Jérôme Bellarmato Le Havre, 12 octobre 2023, Le Havre.

Le Havre,Seine-Maritime

Visite guidée assurée par Anne Lienard, conservatrice et directrice du Muséum d’Histoire Naturelle du Havre, chargée des collections africaines et co-commissaire de l’exposition « Esclavage, mémoires normandes – Fortunes et Servitudes ».

Elle s’appuiera sur les collections exposées pour évoquer la diversité des cultures africaines.

Durée : 45 min – Tout public..

2023-10-12 à 17:15:00 ; fin : 2023-10-12 18:00:00. .

1 Rue Jérôme Bellarmato

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie



Guided tour by Anne Lienard, curator and director of the Natural History Museum of Le Havre, in charge of African collections and co-curator of the exhibition « Esclavage, mémoires normandes? Fortunes and Servitudes » exhibition.

She will draw on the collections on display to evoke the diversity of African cultures.

Duration: 45 min.

Visita guiada a cargo de Anne Lienard, conservadora y directora del Museo de Historia Natural de Le Havre, responsable de las colecciones africanas y co-comisaria de la exposición « Esclavage, mémoires normandes ? Fortunas y servidumbres ».

Utilizará las colecciones expuestas para evocar la diversidad de las culturas africanas.

Duración: 45 min.

Führung durch Anne Lienard, Konservatorin und Direktorin des Muséum d’Histoire Naturelle du Havre, zuständig für die afrikanischen Sammlungen und Mitkuratorin der Ausstellung « Esclavage, mémoires normandes? Fortunes et Servitudes ».

Sie wird sich auf die ausgestellten Sammlungen stützen, um die Vielfalt der afrikanischen Kulturen zu beschwören.

Dauer: 45 min – Für alle Altersgruppen.

